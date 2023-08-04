Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України

Китай підтвердив, що візьме участь у зустрічі щодо досягнення миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії 5-6 серпня, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення міністерства закордонних справ Китаю.

"На запрошення Королівства Саудівська Аравія Спеціальний представник Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Джидду для участі у зустрічі з українського питання.

Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні".

Росію на цю зустріч не запрошували.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці тижня, де обговорюватимуть шляхи досягнення миру в Україні.

Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей у травня 2023 року зустрічався в Україні з президентом Володимиром Зеленським і заявив йому, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів".