Індекс Бігмака: у липні долар мав би коштувати близько 18,8 гривні

Станом на липень 2023 року гривня була недооцінена на 49,5%, а відтак долар в Україні мав би коштувати близько 18,8 грн, повідомляє Економічна правда.

Це показало липневе дослідження "Недооціненість національних валют", яке традиційно кілька разів на рік проводить британське видання The Economist.

На момент проведення дослідження бургер "Бігмак" у США коштував $5,58, тоді як в Україні – 105 грн. А відтак, у липні 2023 року гривня виявилася недооціненою на 49,5%.

Відповідно, гривня мала б коштувати близько 18,8 грн за долар, у той час, як офіційний курс долара в Україні становить 36,56 грн.

Водночас, якщо в січні українська валюта була четвертою з кінця, то за пів року гривня піднялася на три сходинки, посівши сьому позицію. При цьому, гривня обігнала такі валюти:

філіппінське песо (недооцінене на 49,4%),

південноафриканський ранд (49,7%),

єгипетський фунт (51,3%),

індійська рупія (54,5%),

індонезійська рупія (54,8%),

тайванський долар (57,2%).

Дослідження показує також переоцінені валюти. Їх у липні 2023 року виявилося сім. Це:

швейцарський франк (переоцінений на 38,5%);

норвезька крона (24%);

уругвайське песо (22,9%);

аргентинське песо (7,4%);

євровалюта (4,3%);

шведська крона (2,8%);

данська крона (1,3%).

Нагадуємо:

Після поновлення влытку 2022 року роботи ресторанів мережі McDonald’s в Україні, вперше з початку війни з'явилася можливість вирахувати "індекс Бігмака", а відтак, визначити скільки реально коштує гривня.

"Індекс Бігмака" розраховує видання The Economist з 1986 року.Згідно з теорією паритету купівельної спроможності, при адекватному курсі валют, один і той самий продукт буде коштувати однаково в різних країнах. Таким чином вдається проаналізувати, наскільки "коректні" курси національних валют відносно до долара.

Останній індекс Бігмака по Україні до війни був оприлюднений у лютому 2022 року. Дослідження показало, що українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют у світі. І реальний курс гривні до долара мав складати 12 гривень.

До речі, до того, як McDonald’s пішов з Росії, у січні 2022 року російський рубль був найбільш недооціненою валютою світу.