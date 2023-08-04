ОВА: Війська РФ обстріляли Станіслав у Херсонській області, є поранений
Російські військові атакували місто Станіслав в Херсонській області. В результаті обстрілу отримала поранення одна людина, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.
"Ворог гатив по житлових будинках - пошкоджено щонайменше чотири оселі", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що поранення отримав 40-річний чоловік.
На місці обстрілу працюють екстрені служби.
Ситуація в Херсонській області
Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.
Так, внаслідок нещодавнього удару по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка.
31 липня російські загарбники масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, внаслідок ворожих атак загинули четверо осіб, 17 людей отримали поранення.
Крім того, 1 серпня окупанти знову вдарили по середмістю Херсона. Під обстріл потрапила лікарня. Через атаку загинув молодий лікар, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури. Також поранена медсестра.