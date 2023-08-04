Дубінський після допиту в ГБР оголосив себе жертвою Зеленського та Єрмака

Народний депутат Олександр Дубінський, якого застукали на відпочинку у Барселоні, побував на допиті у Державному бюро розслідувань у Києві для дачі свідчень, повідомляє Ділова столиця.

Про це чиновник повідомив у Facebook.

"Ніяких питань поставити мені по суті ніхто не може, бо це політичне замовлення. Наказ Офісу президента, а конкретно Зеленського і Єрмака, які поставили слідчим завдання в невідкладних обшуках.

Вилучити у мене чернетки протоколу допиту у справі про держраду Деркача, я там виступаю свідком, у якому я наводжу факти участі у цій держраді Деркача Офісу президента, який стимулював народних депутатів в участі у таких пресконференціях, створював слідчі комісії щодо плівок Байден-Порошенко, щоб дискредитувати одного із кандидатів у президенти … ось це вони намагаються знайти, вилучити і закрити", – заявив Дубінський.

Зазначимо, що депутата викликали у межах кримінального провадження, яке розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу. Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

Як повiдомлялось, 3 серпня Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели обшуки у народного депутата, який під виглядом лікування родича поїхав на відпочинок за кордон.