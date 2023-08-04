Шуляк розповіла, коли почнуть видавати сертифікати-компенсацію за знищене житло

В Україні з 1 серпня 2023 року розпочалася реалізація другого етапу програми "єВідновлення", який передбачає механізм компенсації за знищене житло внаслідок російської збройної агресії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, під час реалізації першого етапу, який передбачає компенсацію за частково пошкоджене житло, українці подали 33 тис. заявок, з яких опрацьовано лише 6 тис., що становить 18% від загально кількості. Власники знищеного житла можуть очікувати на видачу перших сертифікатів-компенсацій орієнтовно з осені 2023 року.

"Під час розробки законопроєкту, який закладено в основу реалізації програми "єВідновлення", ми передбачили механізм прямої виплати коштів в руки безпосередньо громадянам. Коли ми говоримо про житловий сертифікат, то саме громадянин обирає населений пункт, тип свого нового житла: чи це квартира на вторинному ринку, чи інвестиція в первинну нерухомість. І жодним чином держава не може змінити вибір громадянина, який обирає свою домівку. Це наша принципова позиція і на ній ми будемо стояти до кінця" , - заявила Шуляк.

Народний депутат додала, що сьогодні при органах місцевого самоврядування створено 520 комісій, які розглядають заяви, обстежують пошкоджене житло й ухвалюють рішення щодо призначення допомоги.