Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Уряд Німеччини в п’ятницю оновив перелік військової допомоги, наданої Україні для допомоги в протистоянні повномасштабному російському вторгненню, повідомляє Європейська правда.

З оновленого переліку випливає, що Україна за останній тиждень отримала два танки для розмінування WISENT 1 на додачу до чотирьох, переданих раніше та 11 протимінних плугів для танків Т-72.

Також серед військової допомоги – п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE (про них повідомлялось ще в лютому), три розвідувальні безпілотники Vector, п’ять мобільних антенно-баштових комплексів та дев’ять машин для охорони кордону.

У німецькому уряді прозвітували й про передання Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією.

Крім того, у Берліні оновили перелік допомоги, що планується надати.

Серед неї – 40 бойових машин піхоти Marder, ще шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE та ще 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Минулого тижня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка містила зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.