Данілов прокоментував можливість відновлення ядерного статусу України

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає малоймовірним відновлення ядерного статусу України, однак є деякі країни, які можуть розраховувати на її надання країнами-союзниками у разі необхідності, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Що стосується арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами – навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, – це складна річ" , – сказав Данілов.

Коментуючи розташування тактичної ядерної зброї, секретар РНБО зазначив, що на сьогодні є країни, які самі безпосередньо не володіють ядерною зброєю, однак їм її надають "за запрошенням" країни-члени Альянсу.

"Такі випадки є. Чи буде це працювати в нашому випадку – я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і тяжка робота" , – зазначив Данілов.

Як повiдомлялось, 2 серпня данілов заявив, що вибори в Україні під час війни проводити не можна, оскільки багато людей не зможуть проголосувати.