РосЗМІ: У Керченській протоці міг бути пошкоджений російський танкер

У Керченській протоці російський танкер-хімовоз SIG міг отримати пошкодження внаслідок атаки надводних безпілотників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Moscow Times.

Повідомляється, що торгове судно нещодавно прийшло з Туреччини і було пришвартоване неподалік Кримського мосту.

За даними росЗМІ, внаслідок вибуху у танкера пошкоджено машинне відділення та суднову надбудову. Наразі вода не надходить до танкера, екіпаж планує найближчим часом самостійно вивчити пошкодження.

Рятувальники вирушили з Новоросійська до Керченської протоки

У ТАСС із посиланням на джерела в Морському рятувальному підцентрі Тамані заявили, що група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки.

Опубліковано фото пошкоджень танкера

Судячи з опублікованих фото, судно отримало пошкодження моторного відсіку та рубки. Питання про буксирування танкера зараз вирішується.

Танкер "Сіг" потрапив під санкції США

Танкер "Сіг" у 2019 році був включений до санкцинних списків США через постачання палива до Сирії. На момент запровадження санкцій судно належало судноплавній компанії "Транспетрочарт".

Санкції пов'язані з постачанням до Сирії авіаційного палива. У Мінфіні США стверджували, що група компаній розробила схему поставок авіаційної гасу угрупованню російських військ у Сирії.

Аналітики з компанії Lloyd's List Intelligence зазначали, що вже після повномасштабного вторгнення РФ танкер регулярно здійснював плавання з акваторії Азовського та Чорного морів до берегів Сирії, більшу частину часу пересуваючись із вимкненими трасподерами.

Атака морських дронів 4 серпня

У ніч на 4 серпня стало відомо про атаку морських дронів на портове місто Новоросійськ у РФ. Спочатку вибухи пролунали близько першої години ночі в районі Південної Озерівки. Пізніше серія вибухів сталася у Мисхако.

Міноборони Росії визнало атаку, проте, як завжди, заявило про її "віддзеркалення". Через деякий час до мережі потрапили кадри з підбитим кораблем

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленьогірський гірник".

Згідно з супутниковими кадрами, російським окупантам все ж таки вдалося дотягнути до порту вражений дронами корабель "Оленьогірський гірник".