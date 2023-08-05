Атака морського дрона на російський танкер: судно отримало пробоїну

Атакований морським безпілотником у Керченській протоці російський танкер "SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили російські видання "РИА Новости" і "ТАСС".

У Морському рятувально-координаційному центрі "РИА Новости" повідомили, що атакований морським дроном поблизу Криму російський танкер отримав пробоїну, однак загрози затоплення судна немає.

За даними видання, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.

"ТАСС", пославшись Федеральне агентство морського і річкового транспорту РФ, уточнив, що пробоїну танкер SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

"Судно перебувало на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФДБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурій" і НІС "Імпульс"" , – пише видання.

Раніше російський Telegram-канал "Baza" опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

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