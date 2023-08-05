Атака на російський танкер - спільна спецоперація СБУ та ВМС
У ніч на суботу Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами (ВМС) провела спецоперацію, унаслідок якої підірвано великий нафтовий танкер РФ "SIG", що транспортував паливо для російських військ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це повідомили джерела в СБУ.
Спецоперація здійснювалася за допомогою надводного дрона, насиченого 450 кг тротилу.
Наголошується, що спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС у територіальних водах України.