Атака на російський танкер - спільна спецоперація СБУ та ВМС

Атака на російський танкер - спільна спецоперація СБУ та ВМС
Фото: twitter

У ніч на суботу Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами (ВМС) провела спецоперацію, унаслідок якої підірвано великий нафтовий танкер РФ "SIG", що транспортував паливо для російських військ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомили джерела в СБУ.

Спецоперація здійснювалася за допомогою надводного дрона, насиченого 450 кг тротилу.

Наголошується, що спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС у територіальних водах України.

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