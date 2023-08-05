Розвідка Британії проаналізувала атаку на російський корабель "Олєнєгорський горняк"

Розвідка Великої Британії зазначає, що корабель "Олєнєгорський горняк", який був атакований напередодні у порту Новоросійська, став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 5 серпня, опублікованому в Twitter.

У відомстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Олєнєгорський горняк" часто перевозив військові та цивільні вантажі з Росії до окупованого Криму після пошкодження Кримського мосту через атаки.

"Олєнєгорський горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

У відомстві називають атаку на російський корабель "серйозним ударом" по Чорноморському флоту РФ, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу розміщення в окупованому Севастополі.

У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

Внаслідок атаки надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк".