Голова СБУ прокоментував атаки надводними дронами кораблів РФ

Василь Малюк назвав "бавовну" у Чорному морі логічним і ефективним кроком стосовно ворога, повідомляє Ділова столиця.

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Більш того — такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними" , — каже Малюк.

За його словами, якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю — покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них.