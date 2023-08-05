Politico: Перша група з восьми українських пілотів готова до навчання на F-16

Перша група з восьми українських пілотів готова до навчання на винищувачах F-16, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Politico.

Процес почнеться, щойно союзники розроблять офіційний план підготовки і затвердять його із США. Точна дата поки що не відома.

Ще 20 пілотів уже цього місяця мають розпочати проходження спеціальних курсів з англійської мови у Великій Британії. Загалом для навчальної програми відібрали 32 осіб — це достатньо для формування двох ескадрилій.

Коаліція з 11 країн НАТО допоможе українцям навчитися керувати американським військовим літаком, причому більша частина навчання відбудеться в Данії та Румунії. Адміністрація Байдена все ще очікує офіційної пропозиції щодо навчання від європейських союзників, але офіційний представник США сказав, що Вашингтон "сподівається", що запит надійде протягом кількох тижнів.

Офіційні особи США наполягають, що F-16 призначені для багаторічної оборони України, щоб змусити Росію двічі подумати про посилення свого вторгнення в країну. Адміністрація неодноразово заявляла, що не підтримує теракти Києва всередині РФ.