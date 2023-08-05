Гаюн: У Білорусі значно зменшилось авіаційне угруповання Росії

В Білорусі значно зменшилось авіаційне угруповання Росії. З країни до Брянської області вилетіли 10 вертольотів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Близько о 8:15-8:20 з території аеродрому "Мачулищі" вилетіла група з 10-ти вертольотів Росії:

4 одиниці - Мі-8 ВКС РФ

6 одиниць - Мі-24 ВКС РФ

Вертольоти пізніше були помічені над Могильовською областю в напрямку кордону з Росією, який надалі й перетнули. Більшість з них провела в країні 209 днів. Пізніше вони приземлились в аеродромі "Сеща" в Брянській області.

"Таким чином, сьогодні вранці значно зменшилося авіаційне угруповання ПКС РФ у Білорусі. Нагадаємо, що в Білорусі перебувало щонайменше 11 вертольотів ПКС РФ. Тепер, імовірно, залишився один" , - додає "Гаюн".

Також під час перебування в Білорусі група гелікоптерів втратила одну з одиниць своєї техніки - в червні під Івацевичами розбився Мі-24.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі. В Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.