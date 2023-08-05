У Міноборони затвердили зразок однострою для жінок-військових і найближчим часом почнуться закупівлі та постачання у війська, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у відомстві.

Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення. Роботу над комплектом розпочали ще у 2022 році. У оновленій моделі було враховано всі побажання тих, хто брав участь у військових випробуваннях. За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, за результатами військових (дослідних) випробувань костюма літнього польового для військовослужбовиць, було затверджено технічну специфікацію на даний вид речового забезпечення.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська" , — повідомив Олексій Резніков.

Він також додав, що відомство цінує кожного і кожну у нашому героїчному війську. Тож в оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях.

Окрім того, Міністр наголосив, що також продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета.

"Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних" , — зазначив Олексій Резніков.

Сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.