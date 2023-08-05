Медведєв вибухнув черговими погрозами у бік України

Запасний президент РФ Дмитро Медвєдєв продовжує погрожувати ударами по українських містах після атаки на російський танкер поблизу Кримського мосту, повідомляє Ділова столиця.

Маленька людина з великими комплексами, як свого часу назвали Медвєдєва в Офісі президента, знову розсипавси погрозами.

"Мабуть, їм мало ударів по Одесі, Ізмаїлу та іншим" , – пише експрезидент РФ.

Запасний президент Росії й погрожує "остаточним рішенням щодо зернової угоди".

Нагадаємо, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розмріявся про те, щоб України через два роки не існувало.