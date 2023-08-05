Харлан розповіла про погрози росіян після відмови потиснути руку суперниці з РФ

Харлан розповіла про погрози росіян після відмови потиснути руку суперниці з РФ
Фото: Facebook

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про погрози росіян після відмови потиснути руку суперниці з Росії на чемпіонаті світу, повідомляє Українська правда.

Про це заявила Харлан в коментарі Football hub.

"Погрози до мене дісталися.
Та країна на половину планети, і там дуже мало нормальних людей.
Я не можу сказати, що очікувала цього (погроз – ред.).
Але були якісь повідомлення, де мені надсилали фото мертвих бійців. І тоді я почала дуже хвилюватися, бо не хочу цього бачити.
Вони нелюди. Були меседжі "здохни" чи щось таке. Намагалися дзвонити. Дуже багато разів, з різних номерів із різних країн".

Передісторія:

  • 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.
  • Дискваліфікація триватиме 60 днів.
  • Міжнародний олімпійський комітет заявив про солідарність з українськими спортсменами та закликав міжнародні федерації проявляти чутливість, коли змагаються українські та російські спортсмени, які виступають у нейтральному статусі.
  • Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.
  • Федерація призупинила дискваліфікацію Харлан.

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