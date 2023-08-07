В Херсонській області окупанти створили школи з фальсифікації виборів – ЦНС

На тимчасово підконтрольних російським загарбникам територіях Херсонської області окупанти створили так звані "школи молодого виборця", метою яких є підготовка старшокласників до виборів президента РФ.﻿ Про це заявили у на Центрі національного спротиву (ЦНС), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зазначається, що в цих школах представники фейкових виборчих комісій, які підтримали російських окупантів, мають намір навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу.

"По факту завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах у диктаторській країні" , - йдеться у публікації.

Навчання має розпочатися у вересні, а триватимуть уроки до березня 2024 року. Відповідає за процес спеціально створена "громадська палата", до складу якої входять низка колаборантів.

У ЦНС звернули увагу, що РФ "не існує такого поняття, як вибори, адже фактично вся влада сконцентрована в руках правлячого режиму, який вирішує - хто допускається до участі у виборах і хто ні".

"Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі" , - резюмують у Центрі.

Підготовка до фейкових виборів на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують працівників бюджетних установ подавати заяви на членство у партії "Єдина Росія". Зокрема така ситуація фіксується на Донбасі, а відбувається це для імітації виборчого процесу.

Як раніше повідомляли в Центрі національного спротиву, за завербованих членів партії російські загарбники обіцяють кошти.