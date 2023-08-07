Цукерберг запропонував дату бою з Маском у клітці

Генеральним директор Meta Марк Цукерберг заявив, що готовий провести бій із засновнико Space X та Tesla, а також власником соціальної платформи Х (раніше відомої як Twitter) Ілоном Маском 26 серпня, повідомляє Українська правда.

Цукерберг зазначив, що запропонував Маску провести бій 26 серпня, але не отримав підтвердження від опонента.

Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з Цукербергом буде транслюватися в прямому ефірі на X (Twitter).

Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв.

Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.