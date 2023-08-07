Допомога Україні б'є всі рекорди, США вже виділили $66,2 млрд – WP

Обсяг допомоги США, який виділяють для України, перевищує обсяги допомоги будь-якій іншій країні і вже сягнув $66,2 млрд﻿. Про це йдеться у статті The Washington Post, повідомляє Ділова столиця.

Із загальної суми частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки – $20,5 млрд, іще $2,6 млрд становить гуманітарна допомога, підрахували у виданні. У фінансування входить озброєння, навчання, медикаменти, генератори і відновлення. Експерти розглядають цю суму як велику інвестицію в союзника США, подібної якій не було принаймні із часів Другої світової війни, ідеться в статті. Тоді план Маршалла із поправкою на інфляцію становив приблизно $150 млрд за три роки.

Сума допомоги Україні перевищує ту, яку США виділяють будь-якій іншій країні, зокрема найбільшим отримувачам – Ізраїлю, Йорданії та Єгипту, пише видання.

Зазначають, що, якщо порівнювати з невійськовими витратами, обсяг американської допомоги Україні вже перевищив вартість Twitter ($44 млрд), витрати на план студентських позик адміністрації президента США Джо Байдена ($39 млрд) і космічного телескопа James Webb ($10 млрд).

Водночас, попри те, що США є найбільшим донором України, інші країни виділяли на допомогу Україні набагато більший відсоток ВВП, йдеться в статті. Зокрема, за даними Кільського інституту світової економіки, Європа зараз витрачає на Україну більшу частку свого ВВП, ніж США. Згідно з інфографікою The Washington Post, найбільшу частку від свого ВВП виділили країни Балтії: Естонія (1,26%), Латвія (1,09%) й Литва (0,95%). Далі йде Польща (0,68%), Словаччина (0,63%), Данія (0,51%). Частка США становить 0,33%, вони посідають 12-те місце.

У публікації наголошують, що за півтора року війни громадська підтримка фінансування війни у США коливається, особливо серед республіканців. За даними опитування дослідницького центру Pew, проведеного в червні, 44% республіканців і прибічників республіканців заявили, що Сполучені Штати занадто багато допомагають Україні.

Як писала "ДС", 31 липня в Україну надійшов черговий грант розміром $1,25 млрд від США через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.