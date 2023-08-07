ЗСУ ліквідували понад 250 тисяч російських окупантів – Генштаб

Збройні сили України ліквідували понад 250 тисяч російських окупантів після початку повномасштабного вторгнення, зокрема за добу – ще приблизно 540 військових. Також впродовж 6 серпня сили оборони знищили 7 танків, 12 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 28 безпілотників та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.