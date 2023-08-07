ЗСУ ліквідували понад 250 тисяч російських окупантів – Генштаб

ЗСУ ліквідували понад 250 тисяч російських окупантів – Генштаб
Фото: Facebook

Збройні сили України ліквідували понад 250 тисяч російських окупантів після початку повномасштабного вторгнення, зокрема за добу – ще приблизно 540 військових. Також впродовж 6 серпня сили оборони знищили 7 танків, 12 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 28 безпілотників та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

  • особового складу – близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків – 4244 (+7),
  • бойових броньованих машин – 8270 (+8),
  • артилерійських систем – 4977 (+12),
  • РСЗВ – 709 (+4),
  • засобів ППО – 467 (+1),
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28),
  • крилатих ракет – 1377 (+18),
  • кораблів / катерів  – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10),
  • спеціальної техніки – 735 (+1).

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