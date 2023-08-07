ЗСУ ліквідували понад 250 тисяч російських окупантів – Генштаб
Збройні сили України ліквідували понад 250 тисяч російських окупантів після початку повномасштабного вторгнення, зокрема за добу – ще приблизно 540 військових. Також впродовж 6 серпня сили оборони знищили 7 танків, 12 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 28 безпілотників та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
- особового складу – близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,
- танків – 4244 (+7),
- бойових броньованих машин – 8270 (+8),
- артилерійських систем – 4977 (+12),
- РСЗВ – 709 (+4),
- засобів ППО – 467 (+1),
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28),
- крилатих ракет – 1377 (+18),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10),
- спеціальної техніки – 735 (+1).