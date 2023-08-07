Окупанти вночі тричі обстріляли Херсон, загинула жінка – ОВА

У ніч на 7 серпня російські окупанти тричі обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів центру міста загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Уже приблизно о 01:30 обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артилерійського снаряда в помешкання загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Близько 03:15 російська армія знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку, у неї мінно-вибухова травма та контузія. Поранену шпиталізували.