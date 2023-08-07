На фронті загинув колишній народний депутат

Днями на фронті загинув депутат Ради IV скликання від партії «Наша Україна», лучанин Сергій Слабенко. Про смерть інформують у соцмережах парламенту.

«У боях за незалежність України на Запорізькому напрямі загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко» , - йдеться у повідомленні.

Слабенко свого часу очолював у парламенті підкомітет з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету з питань правової політики. Його каденція припала на 2002-2006 роки.

Згодом був депутатом Волинської обласної ради. За освітою був військовим та юристом.