Польща готується до найбільшого військового параду з 1989 року

Найбільший та найсучасніший показ польських Збройних сил з 1989 року супроводжуватиме цьогорічне святкування Дня Війська Польського 15 серпня. Про це заявив пресофіцер 1-ї Варшавської бронетанкової бригади, лейтенант Яцек Пьотровський, повідомляє Польське радіо.

Він розповів, що під час військового параду на Віслостраді у Варшаві можна буде побачити, зокрема, техніку польського, американського та корейського виробництва, та додав, що серед атракцій будуть також десятки військових пікніків.

"Кожен, хто хоче спільно з нами святкувати, бо треба зауважити, що День Війська Польського — це передусім свято кожного поляка, і кожен, хто хотітиме слідкувати наживо або в медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, що є на оснащенні Війська Польського або вже невдовзі надійде на оснащення" , – сказав Пьотровський.

Парад з нагоди Дня Війська Польського повертається після трирічної перерви. 15 серпня, у річницю переможної битви під Варшавою проти більшовиків, на вулиці столиці вийдуть солдати різних формувань. Разом із польськими вояками маршуватимуть військові зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.