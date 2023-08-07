Європейські компанії втратили на ринку РФ 100 млрд євро – FT

Прямі втрати європейських компаній на російському ринку після повномасштабного вторгнення РФ до України становили 100 млрд євро. Про це з посиланням на видання The Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Причому наведена ним цифра не враховує непрямих макроекономічних наслідків війни, таких як зростання вартості енергії та товарів.

Найбільших втрат зазнали нафтогазові групи, де лише три компанії - BP, Shell і TotalEnergies - повідомили про сукупні збитки у розмірі 40,6 млрд євро.

Підприємства комунальних послуг втратили 14,7 млрд. євро, промислові компанії, зокрема виробники автомобілів – 13.6 млрд. Фінансові фонди – банки, страхові та інвестиційні компанії – зафіксували списання та інші витрати на суму 17,5 млрд. євро.

Причиною втрат стало знецінення активів, а також витрати, пов'язані з продажем, закриттям або скороченням російського бізнесу.