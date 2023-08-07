За тиждень ЗСУ знищили понад 340 одиниць військової техніки РФ - Міноборони

За минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 340 одиниць військової техніки противника. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Укрінформ.

"Минулого тижня на Сході та Півдні близько 30 осіб було взято в полон. Понад 340 одиниць військової техніки знищено, серед них і танки, і міномети, і гаубиці, і навіть ракетні установки. Більш як 70 місць компактного скупчення особового складу, тобто бійців ворога, було знищено. Було знищено близько 10 пунктів управління, ця інформація ще уточнюється. 15 зенітно-ракетних комплексів, понад 60 артилерійських установок, боєприпаси зі складами близько 10" , - сказала Маляр.

Вона зазначила, що минулого тижня було знищено вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепек".

Також минулого тижня з 87 запущених по Україні безпілотників типу “Шахед” знищено 68. З 20 крилатих ракет “Калібр” знищено 17. Крім того, знищено 34 дрони "Ланцет".