Фільм "Барбі" зібрав більше 1 мільярда доларів за 17 днів

Касові збори від світового прокату фільму Грети Гервіг "Барбі" перевищили 1 мільярд доларів за 17 днів показу. Гервіг стала першою в історії режисеркою, чия робота зібрала таку суму, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Variety.

"Комедія Грети Гервіг у рожевому вбранні перевищила позначку 1 мільярд доларів у світовому прокаті, в тому числі зібравши 459 мільйонів доларів у Північній Америці та ще 572 мільйони доларів - в інших регіонах світу Це робить Гервіг першою в історії жінкою-режисеркою, чий фільм зібрав мільярд доларів.

Три інших мільярдних блокбастери були зняті жінками у співавторстві: "Крижане серце" (1,3 млрд доларів) та "Крижане серце 2" (1,45 млрд доларів) Дженніфер Лі та Кріса Бака, а також "Капітан Марвел" (1,1 млрд доларів) Анни Боден та Райана Флека" , - пише видання.

"Барбі" досягла знакової позначки всього через 17 днів після прем'єри - найшвидше в історії Warner Bros. - раніше утримував рекорд "Гаррі Поттер і смертельні реліквії: Частина 2" (19 днів). Загалом це восьмий фільм-"мільярдник" за 100-річну історію студії.

У Warner Bros. заявили, що "не часто втрачають дар мови від результатів фільму", але "мільярд перевершив навіть наші найоптимістичніші прогнози".

"Барбі" залишається номером один у прокаті вже третій уїк-енд поспіль, пише Variety.

Фільм вийшов у прокат 21 липня, перевершивши всі очікування, зібравши 155 млн доларів касових зборів у прем'єрний уїк-енд - це рекорд 2023 року. Також це найкращий старт для фільму, зрежисованого жінкою.