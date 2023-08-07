У Міноборони назвали найгарячіший напрямок на фронті за тиждень

Увесь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Новое время.

"Протягом минулого тижня обстановка на фронті була вкрай складною, як на сході, так і на півдні" , — сказала вона в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог обрав для себе основним напрямком наступу схід і намагався повернути втрачені ще минулого року позиції на Харківщині.

"Весь минулий тиждень схід був епіцетром бойових дій. На Куп’янському напрямку, мабуть, було найгарячіше" , — сказала вона.

Маляр заявила, що ворог намагався пробити оборону, але йому це не вдалось.