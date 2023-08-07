У партії Шольца закликали надати Україні ракети Taurus

Депутат німецького парламенту від владної Соціал-демократичної партії (СДПН) та доповідач з питань оборонного бюджету у бюджетному комітеті Бундестагу Андреас Шварц закликав Берлін передати Україні далекобійні ракети Taurus, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Spiegel.

За його словами, "контрнаступ пробуксовує, і Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки", тому, переконаний він, "залишаються тільки керовані ракети, такі як Taurus, за допомогою яких українська армія могла б подолати мінні поля, встановлені росіянами, і відвоювати свою територію".

"Я бачу, що на нас чекає дежавю. Як і в питанні танків, ми зараз відмовляємося від передачі важливого обладнання, яке, ймовірно, згодом все одно передадуть" , – додав Шварц.

Депутат від СДПН також відкинув аргумент про те, що українська армія може завдати цими ракетами удару по території Росії, нагадавши, що "навіть з уже поставленими артилерійськими системами MARS і HIMARS українці можуть досягти російської території, чого досі вдавалося уникати".