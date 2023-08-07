Військові України та Польщі обговорили загрози від "вагнерівців" у Білорусі

Представники найвищого військового керівництва України та Польщі провели зустріч, у якій однією з ключових тем були можливі загрози через розміщення у Білорусі ПВК "Вагнер". Про це розповіли у пресслужббі Командування обʼєднаних сил ЗСУ, повідомляє Європейська правда.

Зустріч провели командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв і командувач Оперативного командування видів ЗС Республіки Польща, генерал-лейтенант Томаш Піотровский.

Вони обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці, безпекову ситуацію у регіоні, а також шляхи надання допомоги Україні у відсічі збройної агресії Росії.

Серед іншого, йшлося про виклики та загрози у зв’язку з переміщенням до Білорусі частини бойовиків ПВК "Вагнер".

"Сергій Наєв наголосив на важливості продовження обміну інформацією та досвідом організації бойової роботи на пунктах управління. Крім цього, він поділився особливостями практичного застосування різних видів іноземного озброєння, зазначивши про необхідність додаткового навчання підпорядкованого особового складу з експлуатації та ремонту зразків військової техніки польського виробництва" , – розповідають у комюніке.

Зазначають, що Томаш Піотровський підтримав цю ініціативу.