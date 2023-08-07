У Міноборони розповіли, що уповільнює просування ЗСУ на півдні
На півдні просування ЗСУ стримується мінуванням росіянами територій, а також бетовануванням і укріпленням ними панівних висот, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у понеділок, 7 серпня, повідомляє Новое время.
"На півдні доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші сили стикалися там на основних напрямках наступу — Мелітопольському та Бердянському — не тільки з суцільним мінуванням, про це вже багато сказано.
Ви знаєте, що ворог мінує позиції навіть у три шари і не тільки позиції, а й всі можливі напрямки руху. Крім того, ворог укріплює і бетонує ключові для них панівні висоти", — сказала вона в ефірі телемарафону.
За її словами, ЗСУ стикаються з такими ускладненнями і інженерними укріпленнями.
"Це все дуже уповільнює рух уперед", — сказала вона.
Маляр зазначила, що ЗСУ там виконують завдання.