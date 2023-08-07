За добу окупанти обстріляли дев'ять областей – зведення ОВА

Російські війська за добу здійснили обстріли дев'яти областей України. Про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 7 серпня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 5 обстрілів, пролунали 42 вибухи. Росіяни застосовували міномети та артилерію, били по Новгород-Сіверській та Городнянській громадах.

Сумську область вночі та вранці ворог обстріляв двічі. Зафіксовано 20 вибухів. З РСЗВ та мінометів обстріляні населені пункти у Новослобідській, Середино-Будській, Хотинській громадах.

Вчора протягом дня війська РФ здійснили 21 обстріл Сумщини. Зафіксовано 139 вибухів. Під вогнем були 14 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській громадах. У Середино-Будській громаді пошкоджено господарчу будівлю. В Хотінській громаді пошкоджено два домогосподарства.

У Дніпропетровській області вночі ворог вдарив ракетою по Покровській громаді Синельниківського району. На ранок російська армія обстріляла з важкої артилерії Мирівську громаду в Нікопольському районі.

У Запорізькій області росіяни здійснив 61 артилерійський обстріл Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Приютного, Новодарівки, Новоандріївки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Левадного, Темирівки, Верхньої Терси, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Малих Щербаків, Кам'янського та Новоіванівки. Трьох авіаційних ударів зазнав Оріхів, зафіксовано обстріли із РСЗВ Темирівки, Новодарівки, Малинівки, Гуляйпільського та Лобкового. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Вчора зранку внаслідок удару по Харкову ракетою С-300 була пошкоджена будівля ремонтного цеху в Холодногірському районі, сталася пожежа. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли, зокрема Гур'їва Козачка Богодухівського району, Стрілечої Харківського району, Гатища Чугуївського району, Потихонового, Одрадного і Бологівки Куп'янського району. На Куп’янському напрямку були відбиті ворожі атаки на схід від Петропавлівки. Російська армія завдала авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп'янськ та Кислівка. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства. Внаслідок артилерійського обстрілу Куп’янська горів ліс. Зазнав поранення 31-річний чоловік. Через обстріл села Путникове Куп'янського району були поранені 61-річна жінка та її 65-річний чоловік.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа, пошкоджено приватне домоволодіння. Загинула жінка віком 57 років. Чоловік віком 66 років з пораненням був госпіталізований.

У Луганській області ворог завдав авіаційного удару по Білогорівці. По цьому селу, а також в бік Кузьминого загарбники відкривали артилерійський вогонь. За день по лінії бойового зіткнення поблизу села Невське зафіксовано 25 обстрілів. По Новолюбівському мосту ворог випустив 20 снарядів. Міст і дорожнє полотно поблизу зруйновані.

Донецьку область росіяни обстрілювали із артилерії та РСЗВ "Град". Під вогнем перебували Авдіївка, Новоукраїнка, Красногорівка.

У Миколаївській області ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Вночі 7 серпня російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Госпіталізована 93-річна жінка з мінно-вибуховою травмою і контузією.

Зранку загарбники обстріляли житловий будинок в Херсоні. У восьми мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні госпіталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла. Зранку в Херсоні внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

За минулу добу Херсонську область росіяни обстріляли 30 разів, випустили 99 снарядів, з них по Херсону — 4 обстріли (12 снарядів). Є влучання в районах 14 населених пунктів і території дачного кооперативу в Бериславі. Ввечері ворог обстріляв Ольгівку. Снаряд влучив у подвір’я приватного будинку. Травмовані дві жінки віком 77 та 73 років.