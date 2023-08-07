Під час обстрілу в суботу "Кинджали" запустили з Росії, а не Білорусі – ЗСУ

Ворог активно використовує повітряний простір Білорусі, однак "Кинджал", який напередодні зайшов у повітряний простір України з напрямку РБ, запустили з території РФ.﻿ Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.

"Вона (ракети - ред.) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. Як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав Росія, Білорусь, Україна, вона зачіпає повітряний простір Білорусі, жодних проблем для росіян у цьому немає" , - повідомив Ігнат.

Він пояснив, що повідомлення ЗМІ про атаку з території Білорусі були некоректними.

"Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з'являється там десь над Білоруссю і летить в напрямку Хмельницької області, відповідно черговий напише "Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі". От і все, і не треба маніпулювати в заголовках, що летять ракети з Білорусі.

Наші ЗМІ це все підхоплюють як належне, тому що щось нове з'являється в новинах. Ні. Повітряний простір Білорусі Росія активно використовує з початку повномасштабного вторгнення. Там є їхні війська, літаки, "вагнерівці", тому нічого нового" , - сказав він.

Також Ігнат нагадав, що найважче українським ППО збивати саме "Кинджали".