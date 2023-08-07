В Україні зростає попит на вживані авто з-за кордону

Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє﻿ профільна асоціація "Укравтопром".

У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%. Липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%.Далі йдуть дизельні (33%), електромобілі (15%), авто з ГБО – (5%) та гібриди – 3%.

Лідером липневих реєстрацій серед ввезених авто став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця також увійшли:

Renault Megane - 1234 од.;

Skoda Octavia - 929 од.

Volkswagen Passat - 741 од.;

Nissan Leaf - 535 од.;

Ford Focus - 400 од.;

Volkswagen Touran - 384 од.;

Nissan Qashqai - 377 од.;

Volkswagen Tiguan – 377 од;

Audi A4 - 369 од.

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери становить 10 років.