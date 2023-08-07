Окупанти намагаються повернути позиції під Бахмутом і Старомайорським – Міноборони
Російські підрозділи намагаються повернути втрачені позиції на декількох ділянках фронту. Про це заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Ділова столиця.
"Наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку, на південному фланзі. На північному тривають запеклі бої, і ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", — сказала вона.
На Мар'їнському та Авдіївському напрямках ситуація поки не змінюється.
"Ворог відчайдушно хоче оточити Авдіївку, але їм не вдається. Заходити туди вони не ризикують, тому що не хочуть бути втягуватися з нашими воїнами у вуличні бої і не хочуть там програвати. Але і просунутися там не можуть", — каже посадовиця.
"Так само — що стосується Мар'їнки. Ворог намагається взяти її під контроль, але йому не вдається це зробити. У нас було звільнене Старомайорське в тих краях. І ворог протягом минулого тижня намагався повернути ці втрачені позиції", — додала Ганна Маляр.