Fitch підвищило рейтинг стійкості націоналізованого Сенс банку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку з «cc» до «ccc-» після його націоналізації, з посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Новое время.

Також агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті (LTFC) на рівні CCC- і довгостроковий РДЕ в національній валюті (LTLC) на рівні CCC.

"Підвищення рейтингу стійкості відображає нашу думку про помірно нижчий ризик банкрутства Сенс Банку внаслідок більш стійкої якості активів і прибутковості через менш жорсткі операційні умови, ніж ми очікували раніше" , — зазначили в агентстві.

Національний довгостроковий рейтинг банку було підтверджено на рівні A (ukr), а його прогноз покращено зі Стабільного на Позитивний.

"Зміна прогнозу національного рейтингу на „Позитивний“ відображає нашу впевненість у тому, що потенційні вигоди від нещодавньої націоналізації банку можуть зміцнити його кредитоспроможність порівняно з місцевими аналогами" , — зазначили у Fitch.

В агентстві зазначили, що наразі банк із меншою ймовірністю зіткнеться з істотним дефіцитом капіталу.

А націоналізація Сенс Банку є помірно позитивним фактором для його кредитоспроможності, оскільки усуває несприятливий репутаційний ризик, пов’язаний із колишнім російським мажоритарним власником, і несе потенційні вигоди для бізнесу та фондування банку.

Рейтинг державної підтримки (GSR) зберегли на рівні «немає підтримки», що відображає переконання агентства в тому, що в разі порушення банком мінімальних вимог до капіталу рекапіталізація в найближчому майбутньому малоймовірна.

У суботу, 22 липня, держава за 1 грн купила 100% акцій Сенс Банк підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Установі також призначили нового керівника — ним став ексголова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін. 20 липня 2023 року правління Нацбанку розпочало процес націоналізації Сенс Банку, який належав власникам Альфа-Групп, що потрапили під антиросійські санкції.

Наступного дня уряд погодився з пропозицією НБУ стати новим власником банку після введення в нього тимчасової адміністрації ФГВФО і визначив Мінфін органом управління його акціями.

Сенс Банк за розміром активів (близько 3,4% від активів усієї банківської системи) посідає 11 місце серед 65 діючих банків України.