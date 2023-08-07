Бійці ГУР знищили підрозділ "ракетних військ спецпризначення" РФ

Бійці ГУР знищили підрозділ "ракетних військ спецпризначення" РФ
Фото: t.me/DIUkraine

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини. Завдяки їхнім діям було знищено підрозділ російських "ракетних військ спеціального призначення".

Про це повідомили﻿ в Telegram-каналі ГУР МО.

"Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення", – йдеться в повідомленні.
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Фото: t.me/DIUkraine

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