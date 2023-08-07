Бійці ГУР знищили підрозділ "ракетних військ спецпризначення" РФ
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини. Завдяки їхнім діям було знищено підрозділ російських "ракетних військ спеціального призначення".
Про це повідомили в Telegram-каналі ГУР МО.
"Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення", – йдеться в повідомленні.