Що буде з цінами в Україні в найближчі місяці – прогноз Мінекономіки

Підвищення тарифів на електроенергію для населення у червні 2023 року стало домінуючим чинником зростання споживчих цін на 0,8% за місяць. Водночас тренд на зниження інфляції збережеться, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в огляді інфляції Мінекономіки за червень 2023 року.

За даними міністерства, адміністративне підвищення тарифів на електроенергію для населення на 69,7% (до 2,64 грн/кВт·год) призвело до того, що загальний рівень цін за групою "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" підвищився на 11,9% (внесок до загальної споживчої інфляції - 1 в.п.).

"Водночас ключовою противагою зростання, цілком очікувано, у літній місяць, стала сезонність" , - зазначили в Мінекономіки.

У міністерстві зазначають, в умовах війни попит залишається стриманим, а пропозиція більшості основних продуктів харчування достатньою.

Відтак ціни зростають не так швидко. Динаміка цін за переважною кількістю позицій у структурі споживання зберігала тренд на уповільнення зростання, що й підтвердилося уповільненням річних показників - 12,8% у червні (15,3% місяцем раніше), зазначили в Мінекономіки.

Оцінка міністерства перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою.