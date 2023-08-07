В "Укренерго" розповіли, як енергосистема пережила аномальну спеку у вихідні

У суботу, 5 серпня, через аномальну спеку споживання електроенергії на 1,5% перевищило споживання у п'ятницю та було на 10,7% більшим, ніж у попередні вихідні. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"У суботу, 5 серпня, найбільший максимум споживання був на 10,7% більшим, ніж у попередні вихідні. Для енергосистеми це потужність понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися. Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних. Причина – аномальна спека та активне використання кондиціонерів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 серпня вийшов з планового ремонту один атомний енергоблок, однак уже 5 серпня в ремонт пішов аналогічний за потужністю інший атомний енергоблок. "У серпні – найбільша кількість енергоблоків у ремонтах, тому можливості виробництва електроенергії обмежені, особливо у вечірні години" , - наголошують в "Укренерго".

У понеділок імпортується електроенергія зі Словаччини упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також з Молдови - зокрема з 17:00 до 23:00 потужністю до 40 МВт.

"Укренерго" відновило частину обладнання на одній з підстанцій у північно-східному регіоні. Восени в цю підстанцію влучили дві ракети, суттєво пошкодивши її устаткування. Часткове відновлення обладнання підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами, однак для повного відновлення необхідно більше часу.