Найбільше російських ДРГ виявляють на Сумщині та Чернігівщині – ДПСУ

На кордоні з Білоруссю російські ДРГ не фіксуються, однак вони є на кордонах з РФ у Сумській та Чернігівській областях. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ми бачимо, що ворог намагається використовувати ДРГ особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а ось по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області.

Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, насамперед, звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які спрямовані, на жаль, у тому числі й на мирних людей. Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України", - повідомив Демченко.

Він додав, що з початку серпня прикордонними нарядами зафіксовано близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території.