Україна повернула до списку спонсорів війни 5 компаній з Греції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повернуло до списку спонсорів війни п'ять грецьких судноплавних компаній: Dynacom Tankers, Delta Tankers, Thenamaris Ships, Minerva Marine і TMC Tankers, повідомляє ЛігаБізнес.

Незадовго до ухвалення 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії агентство призупинило статус "спонсора війни" для цих компаній "на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії".

НАЗК вказує, що компаніям було запропоновано виконати кілька умов: припинити практики вимкнення транспондерів та перевантаження вантажу з борту на борт, а також публічно засудити російську агресію.

"Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено в одинадцятому пакеті санкцій ЄС. Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку міжнародних спонсорів війни" , – заявило агентство.

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.

Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.