Росія оголосила в розшук українську журналістку за "тероризм та екстремізм"

Слідчий комітет РФ заявляє, що українська журналістка Яніна Соколова "висловила позицію про необхідність убивства росіян за національною ознакою"﻿. Про це йдеться у повідомленні російського агентства ТАСС, повідомляє Ділова столиця.

"МВС Росії оголосило у розшук українську телеведучу Яніну Соколову (включена до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу)" , – йдеться в заяві.

Там також зазначається, що російський слідчий комітет звернув увагу на заяви Соколової, яка начебто "висловила позицію щодо необхідності вбивства російських людей за національною ознакою".

У виданні нагадали, що в березні 2023 року Соколову було внесено "Росфінмоніторингом" до списку "терористів та екстремістів".