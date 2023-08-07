Турецькі ЗМІ повідомили, коли зустрінуться Путін та Ердоган

Зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главою РФ Володимиром Путіним може відбутися наприкінці серпня. Про це, з посиланням на газету Hürriyet, повідомляє Дзеркало тижня.

Керівники обох країн планують обговорити поновлення зернової ініціативи, за якою Росія вийшла минулого місяця. Ця тема стане однією з найголовніших на засіданні турецького уряду 7 серпня.

Водночас РосЗМІ пишуть, що крім зернової угоди Ердоган та Путін будуть говорити про поновлення мирних переговорів щодо війни, розв'язаної РФ проти України. Також, за даними російських пропагандистів, президенти говоритимуть двосторонні зв'язки, відносини між Туреччиною, Азербайджаном та Вірменією, а також нормалізацію відносин між Туреччиною та Сирією.

Нагадаємо, президент Ердоган нещодавно повідомив, що зустріч із Путіним відбудеться в Анкарі у серпні. На ньому він збирався обговорити питання продовження «зернової угоди», яка дозволяла безпечний експорт українського зерна із чорноморських портів Одеської області. Після виходу з угоди 17 липня Росія більше тижня поспіль завдавала ракетних ударів, а також ударів дронами по портовій інфраструктурі України як на Чорному морі, так і на Дунаї та Дніпрі.