Українців попередили про великі штрафи з 1 жовтня: за що доведеться платити

В Україні з 1 жовтня відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Йдеться про необхідність підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Про це, з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетьманцева (фракція "Слуга народу") в ефірі "Українського радіо", повідомляє РБК-Україна.

"Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть введені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено" , - сказав Гетьманцев.

За його словами, планові перевірки бізнесу відновлено не в повному обсязі.

"Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде прийнято план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства" , - сказав Гетьманцев.

Повернення штрафів

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила урядовий закон про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, який передбачає скасування 2% податку для ФОП та повернення 5%.

З 1 серпня дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Але є звільнення від фінансової відповідальності порушення РРО на прифронтових територіях (крім торгівлі підакцизними товарами).

Державна податкова служба перевіряє використання РРО підприємцями та штрафує при виявленні порушень. Штраф накладають на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від суми чека та кількості виявлених порушень.