Україна повернула з російського полону ще 22 вояки – Єрмак
У понеділок, 7 серпня, повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Новое время.
"Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", — сказано у повідомленні.
За словами Єрмака, найстаршому виповнилося 54 роки, наймолодшому — 23 роки.
Очільник Офісу президента зазначив, що всі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.