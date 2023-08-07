Мінфін назвав основні джерела надходжень до держбюджету

Мінфін назвав основні джерела надходжень до держбюджету
Фото: Facebook

Основними джерелами фінансування державного бюджету України у 2023 році є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти, заявило Міністерство фінансів України.

Так, станом на 4 серпня найбільшими ресурсами надходження коштів є:

  • макрофінансова допомога від Європейського Союзу – 11,4 млрд. доларів США;
  • ОВДП – 9,2 млрд доларів США;
  • гранти від Сполучених Штатів Америки – 8,5 млрд. доларів США;
  • кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування – 3,6 млрд доларів США;
  • пільгове фінансування від Канади – 1,7 млрд. доларів США.
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Таким чином, загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році становить 28 млрд. доларів США.

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