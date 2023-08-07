Мінфін назвав основні джерела надходжень до держбюджету

Основними джерелами фінансування державного бюджету України у 2023 році є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти, заявило Міністерство фінансів України.

Так, станом на 4 серпня найбільшими ресурсами надходження коштів є:

макрофінансова допомога від Європейського Союзу – 11,4 млрд. доларів США;

ОВДП – 9,2 млрд доларів США;

гранти від Сполучених Штатів Америки – 8,5 млрд. доларів США;

кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування – 3,6 млрд доларів США;

пільгове фінансування від Канади – 1,7 млрд. доларів США.

Таким чином, загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році становить 28 млрд. доларів США.