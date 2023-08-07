Threads отримає повноцінну вебверсію та пошук

Керівник Meta Марк Цукерберг оголосив, що протягом наступних кількох тижнів Threads отримає вебверсію, а також повноцінну функцію пошуку, повідомляє Ліга.net.

Хоча і зараз можна переглядати публікації Threads на комп'ютері, у разі натискання кнопок "відповісти", "репост", "вподобати" і "відправити" лише відкривається QR-код, який посилається на застосунок.

Аналогічно функція пошуку в Threads наразі обмежена. Вона може лише відображати інші акаунти й не може бути використана для пошуку конкретних постів.