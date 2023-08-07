Ердоган скликає засідання уряду для обговорення "зернової угоди"

Сьогодні відбудеться засідання уряду Туреччини за головування президента країни. У порядку денному, зокрема, питання зернової ініціативи, а також останні події війни Росії проти України та можливий візит Путіна під кінець цього місяця, повідомляє Укрінформ.

"Обговорюватиметься хід російсько-української війни, дипломатичні контакти Туреччини для припинення війни та Чорноморська зернова ініціатива, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку. У цьому контексті будуть переглянуті стратегії, яких дотримуватиметься Туреччина, аби "зерновий коридор" запрацював знову" , - інформує видання Hürriyet.

Зазначається, що мова також йтиме про можливий візит Путіна наприкінці серпня.

"Крім того, буде оцінено можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця" , - йдеться в повідомленні.

Окрім того, на засіданні турецького уряду мова йтиме про членство Швеції в НАТО, відносини між ЄС і Туреччиною, регіональні та двосторонні дипломатичні відносини. А також економічну ситуацію в країні, протидію інфляції, залучення іноземних інвестицій, подолання наслідків землетрусів, боротьбу з тероризмом, нелегальну міграцію та розглядатимуться інші питання.

Відповідно до інформації на сайті президентської адміністрації, засідання розпочнеться о 15.00 в президентському палаці в Анкарі.