90% клієнтів "Нової пошти" в ЄС – біженці й емігранти з України

Директор з розвитку міжнародних ринків "Нової пошти" Андрій Григоров заявив, що 90% клієнтів компанії в Європі – біженці й емігранти з України, повідомляє ЛігаБізнес.

"Логіка виходів ["Нової пошти" в нові країни] така: передусім орієнтуємось на кількість українців, які тут проживають – як тих, хто виїхав під час війни, так і тих, хто переїхав туди раніше і залишився. Саме вони становлять зараз левову частку наших клієнтів за кордоном. У середньому по країнах зараз цей показник – 90% наших клієнтів" , – сказав Григоров.

Зараз на території Євросоюзу компанія працює в Польщі, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії.

"Єдиний виняток становить Румунія. Це особливий ринок, і, розпочинаючи роботу тут, ми усвідомлено робили акцент на великий зв’язок Румунії з Молдовою. Так, у модель нашого розвитку ми закладаємо, що вантажообіг на 70% складатиметься із потоку посилок між Румунією та Молдовою і лише на 30% – між Румунією та Україною" , – сказав він.

Топменеджер Нової пошти підтвердив, що компанія працює над виходом у чотири наступні країни. Це Латвія, Естонія, Словаччина та Угорщина.