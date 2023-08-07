90% клієнтів "Нової пошти" в ЄС – біженці й емігранти з України
Директор з розвитку міжнародних ринків "Нової пошти" Андрій Григоров заявив, що 90% клієнтів компанії в Європі – біженці й емігранти з України, повідомляє ЛігаБізнес.
"Логіка виходів ["Нової пошти" в нові країни] така: передусім орієнтуємось на кількість українців, які тут проживають – як тих, хто виїхав під час війни, так і тих, хто переїхав туди раніше і залишився. Саме вони становлять зараз левову частку наших клієнтів за кордоном. У середньому по країнах зараз цей показник – 90% наших клієнтів", – сказав Григоров.
Зараз на території Євросоюзу компанія працює в Польщі, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії.
"Єдиний виняток становить Румунія. Це особливий ринок, і, розпочинаючи роботу тут, ми усвідомлено робили акцент на великий зв’язок Румунії з Молдовою. Так, у модель нашого розвитку ми закладаємо, що вантажообіг на 70% складатиметься із потоку посилок між Румунією та Молдовою і лише на 30% – між Румунією та Україною", – сказав він.
Топменеджер Нової пошти підтвердив, що компанія працює над виходом у чотири наступні країни. Це Латвія, Естонія, Словаччина та Угорщина.
Планується, що це станеться до жовтня 2023 року.
"Формат запуску та модель відкриття поки що аналізуємо", – сказав Григоров.