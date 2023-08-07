Бундестаг досяг консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет
Голова постійної делегації ВРУ в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які б’ють на 500 км.
"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus", - повідомив дипломат.
За його словами, ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включно з південним берегом Криму, додав він.